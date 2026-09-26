Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma gerçekleştirdi.
Ormanlık ve sulak alanlarda yapılan kontroller sırasında, doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirlenen ve yaban hayvanlarını avlamada kullanıldığı tahmin edilen ses cihazları tespit edildi.
Ekipler, kullanımı yasak olan cihazları bulundukları yerlerden kaldırarak topladı.
Bartın’da av koruma faaliyetleri kapsamında denetimlerin devam ettiği belirtildi.