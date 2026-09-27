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Kaynak: Haber Merkezi

Sarallar ve Şahinler grupları arasındaki 20 yılı aşan husumet için MHP devreye girdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Sarallar’dan Burhanettin Saral ile Şahinler’in lideri Sedat Şahin'i MHP Genel Merkezi'nde bir araya getirerek el sıkıştırdı.

Görüşmenin fotoğrafları MHP'nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna açıklandı. MHP tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" denildi.

'ÇOK DEĞERLİ BİR KARAR'

MHP'nin bu hamlesinin ardından Sedat Peker de sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Mesajını Instagram üzerinden paylaşan Peker şu ifadelere yer verdi: "Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce ALLAH’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce ALLAH’ım razı olsun."