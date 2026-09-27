Kaynak: İHA

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Akdağ bölgesindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgede yaşayan yaban hayvanları için de tehdit oluşturdu.

Alevlerin yayıldığı sırada bir kaplumbağa, yangından korunmak amacıyla kayalıkların arasına sığındı. Yangına müdahale için bölgede bulunan vatandaşlar, kayalıklar arasında fark ettikleri kaplumbağanın yangından etkilendiğini gördü.

Vatandaşlar, kaplumbağaya su dökerek müdahalede bulundu. Bir süre gözlem altında tutulan kaplumbağa, daha sonra yangından uzak, güvenli bir alana bırakıldı.