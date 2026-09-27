Yargıtay'dan kiracılar için emsal karar: Tazminat detayı dikkat çekti

Sözleşmeye göre kiracının, kira ilişkisini sona erdirmek istediğinde en az 6 ay önceden bildirimde bulunması gerekiyordu. Altı aydan daha kısa süre önce bildirim yapılması halinde ise tahliyeden sonraki bir aylık kira bedelinin de ödenmesi öngörülüyordu.