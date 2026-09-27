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Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Projede yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Uraloğlu, fiziki gerçekleşme oranının yüksek bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

52 KİLOMETRELİK DEV GÜZERGAH

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 6 kavşak, 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit, 34 alt geçit ile 74 menfez inşa edildiğini kaydetti. Uraloğlu, güzergah üzerinde 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi kurulacağını da ifade etti.

YILDA 3 MİLYAR LİRAYI AŞAN TASARRUF

Projenin bölge trafiğine ve ekonomisine sunacağı katkıları vurgulayan Uraloğlu, şu verileri paylaştı:

"Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız."

ULUSLARARASI LOJİSTİK HATLARA ALTYAPI DESTEĞİ

Otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracağını ve Taşucu Limanı'nın lojistik etkinliğini artıracağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin kalkınma vizyonundaki rolüne değindi:

"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun kara yolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılmasını sağlayacağız."

Bakan Uraloğlu, çalışmaların neredeyse tamamlandığı projede genel fiziki gerçekleşme oranının 98 seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi.