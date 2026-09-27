Küresel uzmanların tahminleri masada: Altında yeni kritik eşik (27 Eylül)

Hansen’e göre yükselen faizler ve güçlenen doların oluşturduğu baskıya rağmen altının dayanıklılığını koruması, temel talebin sürdüğüne işaret edecek. Analist, mevcut savunmacı görünümün değişmesi için 4.400 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini ifade etti.