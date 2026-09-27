Kapıda kimseyi beklemedi: İpi çekip kendi kendine içeri girdi

Elazığ’da bir kedinin eve girmek için bulduğu yöntem görenleri şaşırttı. Bir süre kapının önünde uğraşan kedinin yaptığı hamle, ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.