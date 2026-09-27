Kayseri'de düzenlenen bir etkinlik kapsamında sahneye çıkan Sinan Akçıl, konserinin ardından kendisine verilen çiçeklerle konuşmasını sürdürdü.
Bu sırada AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sahneye çıkarak Akçıl'ın arkasında yer aldı.
ELİ HULUSİ AKAR'IN YÜZÜNE İSABET ETTİ
Konuşmasına devam eden Akçıl, arkasında Akar'ın bulunduğunu fark etmeyerek elindeki çiçeklerle birlikte elini geriye doğru savurdu.
Akçıl'ın eli yanlışlıkla Akar'ın yüzüne isabet etti. Beklenmedik temasın ardından Akar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Akçıl da durumu fark etti.
SARILARAK ÖZÜR DİLEDİ
Yaşananların hemen ardından Hulusi Akar'ın yanına giden Sinan Akçıl, hareketin tamamen istemeden gerçekleştiğini belirterek özür diledi ve Akar'a sarıldı.
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ikili sahnede birlikte görüntü vermeye devam ederken etkinlik kaldığı yerden sürdü.
Yaşanan talihsiz anlar ise konseri takip edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.