Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından özel bir klip yayımladı.
"KORKUSUZCA GÖREV YAPMAYA DEVAM EDİYOR"
Deniz Kuvvetleri unsurlarının görev anlarına ve tatbikat görüntülerine yer verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Türk Denizcisi 488 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor. Her daim milletinin emrinde, görevinin başında olan Türk Deniz Kuvvetlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."