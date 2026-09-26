Kaynak: İHA

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, İranlı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeye gelen İranlı gezginler, şelalenin sunduğu doğal manzara eşliğinde vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekiyor.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Muradiye Şelalesi, çevresindeki yeşil alanlar ve su manzarasıyla dikkat çekiyor. İran’dan gelen turistler de doğal güzellikleriyle öne çıkan şelaleyi gezi programlarına dahil ediyor.

Şelaleyi ziyaret eden İranlı gezginler, bölgeden memnun kaldıklarını ifade ederken, ziyaret sırasında çektikleri fotoğraflarla gezilerini kayıt altına alıyor. Turistler, Muradiye Şelalesi’nin doğayla vakit geçirmek isteyenler için görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirtiyor.

Grup rehberi Murat Fırat, İranlı turistlerin bölgede en çok ziyaret ettiği yerlerden birinin Muradiye Şelalesi olduğunu söyledi.

Fırat, "Ben rehberlik yapıyorum. Genellikle bu eşsiz manzarayı seçtikleri için yerel halk olarak biz de memnunuz." dedi.