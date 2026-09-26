Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın ilk görevine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığa bağlı kuruluş Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen PİRANA, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı'nda görev aldı.

SU ÜSTÜNDEKİ HEDEFİ İMHA ETTİ

MSB'nin paylaşımına göre PİRANA, tatbikat kapsamında su üstündeki bir hedefi başarıyla imha etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “PİRANA paramparça etti!” ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce yıllık askeri gücümüzü, yerli ve milli teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz.

Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı'nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti.

Yerli ve milli teknolojilerimizle yeni kabiliyetler geliştirmeye, geliştirdiğimiz her kabiliyetle muharebe sahasına yön vermeye devam edeceğiz.”