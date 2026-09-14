Kaynak: İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun su birikintisi meydana geldi. Kısa sürede yükselen su nedeniyle cadde adeta göle dönerken, trafikte seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bulvarda oluşan su baskını yayaların da geçişini zorlaştırdı. Kaldırım kenarlarında biriken su nedeniyle karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçların ise su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürdüğü görüldü.

Caddeyi kaplayan su ve sonrasında oluşan trafik yoğunluğu, bölgeden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin suyla kaplanan yolda güçlükle ilerlediği, araçların yavaşladığı ve yayaların karşıya geçmekte zorlandığı anlar yer aldı.