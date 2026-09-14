İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Eylül 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbullulara kritik uyarılarda bulundu.
AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul ve kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini açıkladı. İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.Hava Demir
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, haftanın ortasından itibaren sağanak yağışların kenti etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.
AKOM yetkilileri, "Çarşamba gününden itibaren sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Sıcaklıkların ise 22-24 °C aralığında mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.
İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
Haftanın ilk gününde İstanbul'da rüzgarın Karayel ve Poyrazdan sert (10-30 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Gün içi nem oranının yüzde 45-80 aralığında, deniz suyu sıcaklığının ise 23°C seviyesinde olacağı açıklandı.
Günün saat dilimlerine göre beklenen sıcaklık değerleri şöyle:
Sabah: 18°C
Öğle: 24°C
Akşam: 19°C
Gece: 17°C
Yerel yağış miktarı: 1 kg civarı
7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin tablosuna göre İstanbul'da önümüzdeki günlerin hava durumu şöyle şekillenecek:
15 EYLÜL SALI
Parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük: 17°C /En yüksek : 24°C. (Yağış beklenmiyor)
16 EYLÜL ÇARŞAMBA
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık en düşük: 17°C / En yüksek: 23°C. (Yağış Miktarı: 2-5 kg arası)
17 EYLÜL PERŞEMBE
Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük :17°C / En yüksek: 22°C. (Yağış miktarı: 10-20 kg arası - Haftanın en kuvvetli yağış günü)
18 EYLÜL CUMA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. Sıcaklık en düşük: 18°C / En yüksek: 24°C. (Yağış miktarı: 1-3 kg arası)
19 EYLÜL CUMARTESİ
Parçalı ve az bulutlu.
Sıcaklık en düşük: 18°C /
En yüksek: 26°C. (Yağış beklenmiyor)
20 EYLÜL PAZAR
Az bulutlu ve açık.
Sıcaklık en düşük: 18°C
En yüksek: 27°C. (Yağış beklenmiyor)