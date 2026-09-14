Yeniçağ Gazetesi
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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul ve kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini açıkladı. İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Hava Demir Hava Demir
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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Eylül 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbullulara kritik uyarılarda bulundu.

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 3

Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, haftanın ortasından itibaren sağanak yağışların kenti etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 4

AKOM yetkilileri, "Çarşamba gününden itibaren sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Sıcaklıkların ise 22-24 °C aralığında mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 5

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk gününde İstanbul'da rüzgarın Karayel ve Poyrazdan sert (10-30 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Gün içi nem oranının yüzde 45-80 aralığında, deniz suyu sıcaklığının ise 23°C seviyesinde olacağı açıklandı.

Günün saat dilimlerine göre beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

Sabah: 18°C
Öğle: 24°C
Akşam: 19°C
Gece: 17°C
Yerel yağış miktarı: 1 kg civarı

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 6

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin tablosuna göre İstanbul'da önümüzdeki günlerin hava durumu şöyle şekillenecek:

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 7

15 EYLÜL SALI

Parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük: 17°C /En yüksek : 24°C. (Yağış beklenmiyor)

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 8

16 EYLÜL ÇARŞAMBA

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık en düşük: 17°C / En yüksek: 23°C. (Yağış Miktarı: 2-5 kg arası)

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 9

17 EYLÜL PERŞEMBE

Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük :17°C / En yüksek: 22°C. (Yağış miktarı: 10-20 kg arası - Haftanın en kuvvetli yağış günü)

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 10

18 EYLÜL CUMA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. Sıcaklık en düşük: 18°C / En yüksek: 24°C. (Yağış miktarı: 1-3 kg arası)

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 11

19 EYLÜL CUMARTESİ

Parçalı ve az bulutlu.

Sıcaklık en düşük: 18°C /

En yüksek: 26°C. (Yağış beklenmiyor)

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AKOM tarih verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (14 Eylül Pazartesi) - Resim: 12

20 EYLÜL PAZAR

Az bulutlu ve açık.

Sıcaklık en düşük: 18°C

En yüksek: 27°C. (Yağış beklenmiyor)

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