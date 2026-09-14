Kaynak: DHA

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, G.Ç.P. (22) ve H.K.'nin (28) üçüncü kişilerden banka hesapları topladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi. Hesaplarda toplanan paraların bir kısmının kripto para platformlarına aktarıldığı, bir kısmının ise bankalardan nakit olarak çekildiği belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde ekiplerin aramasında, ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 laptop ve 3 flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.