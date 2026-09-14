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Gazeteci Erdem Atay, YouTube kanalından yaptığı değerlendirmede YENİ Parti’nin isim konusunda hukuki bir krizle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Erdem Atay, partinin hukukçuların uyarılarına rağmen “YENİ Parti” adını almakta ısrar ettiğini belirterek, Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi ile isim benzerliğinin yargıda ciddi bir sorun oluşturabileceğini söyledi.

“BU HABERİN DOĞRU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

İsim tartışmalarının bir süredir devam ettiğini belirten Atay, konuya ilişkin herhangi bir yalanlama gelmediğini ifade etti.

Atay, “Bu haber doğru mu, değil mi diye çok tartışılıyor ama kimseden de bir yalanlama gelmedi. Bu haberin doğru olduğunu öğrendim” dedi.

“YARGITAY ONAY VERMEDİ” İDDİASI

Erdem Atay, ardından kendisine ulaşan bilgiyi paylaşarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin kararını verdiğini öne sürdü.

Atay, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararını vermiş. YENİ Parti ismine onay verilmemiş” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın netleştiğini iddia eden Atay, partinin ismini değiştirmek zorunda kalacağını savundu.

YENİ PARTİ’DE YENİ KRİZ Mİ?

Atay, yargı çevrelerinden edindiğini söylediği bilgilere dayanarak bu gelişmenin parti içinde yeni bir krize neden olabileceğini ifade etti.

Gazeteci Erdem Atay'ın ifadeleri şu şekilde:

''YENİ Parti, hukukçuların uyarısına rağmen 'Yeni Parti' ismini alma konusunda ısrar etti. Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’yle isim benzerliğinin özellikle yargıda büyük bir sorun çıkarabileceği ve partinin isminin değiştirilmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.

Bu haber doğru mu, değil mi diye çok tartışılıyor ama kimseden de bir yalanlama gelmedi. Bu haberin doğru olduğunu öğrendim. Şimdi size özel bir bilgi paylaşayım.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararını vermiş. 'Yeni Parti' ismine onay verilmemiş. Partinin isminin değiştirilmesi gerekiyor.

Bunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın net kararı olduğunu öğrendim.

Şu anda yargı çevrelerinden edindiğim bilgilere göre bu olayın YENİ Parti’de yeni ve büyük bir krizin önünü açacağını düşünüyorum.

'YENİ Parti' diye bir parti yok diyebiliriz."