Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi

SADECE TURLAR İÇİN İSTEMİYORLAR

Talebin gerekçesi yalnızca çalışma seyahatleri değil. Rehberlerin farklı ülkeleri ve kültürleri yerinde görmesinin mesleki gelişim açısından önemli olduğu, vize sorunlarının bu imkânı da kısıtladığı belirtiliyor.