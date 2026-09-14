Yeniçağ Gazetesi
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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi

Yeşil pasaport hakkının genişletilmesine yönelik yeni bir talep gündeme geldi. Yurt dışı görevlerinde vize engeliyle karşılaşan bir meslek grubu için 15-20 yıl şartı önerildi. Talebin kabul edilmesi halinde uzun yıllardır görev yapan profesyoneller önemli bir ayrıcalıktan yararlanabilecek.

Kaynak: Diğer
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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 1

YEŞİL PASAPORT İÇİN YENİ TALEP
Yeşil pasaport kapsamına yeni bir meslek grubunun dahil edilmesi istendi. Profesyonel turist rehberleri, özellikle yurt dışı görevlerinde karşılaştıkları vize sorunlarını gerekçe göstererek yeşil pasaport talebinde bulundu.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 2

15-20 YIL ŞARTI GÜNDEMDE
TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, meslekte uzun yıllar çalışan rehberler için belirli bir kıdem şartı önerdi. Akdağ, 15 ila 20 yılını dolduran profesyonel turist rehberlerine yeşil pasaport verilmesini istedi.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 3

VİZE ENGELİ İŞLERİNİ ZORLAŞTIRIYOR
Turist rehberlerinin yurt dışındaki turlarda görev alabilmek için vize süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Rehberler, bu işlemlerin hem zaman hem de maliyet açısından ciddi yük oluşturduğunu belirtiyor.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 4

YURT DIŞI TURLARI ARTTIKÇA SORUN BÜYÜDÜ
Yurt dışına düzenlenen turların artmasıyla rehberlerin yaşadığı vize problemlerinin daha görünür hale geldiği ifade ediliyor. Özellikle kısa sürede görevlendirme yapılması gereken durumlarda vize süreci önemli bir engel oluşturabiliyor.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 5

SADECE TURLAR İÇİN İSTEMİYORLAR
Talebin gerekçesi yalnızca çalışma seyahatleri değil. Rehberlerin farklı ülkeleri ve kültürleri yerinde görmesinin mesleki gelişim açısından önemli olduğu, vize sorunlarının bu imkânı da kısıtladığı belirtiliyor.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 6

“TÜRKİYE’NİN TANITIM YÜZÜYÜZ”
İsa Akdağ, profesyonel turist rehberlerinin Türkiye’nin kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini yabancı ziyaretçilere aktardığını vurguladı. Akdağ, rehberleri Türkiye’nin “tanıtım yüzü ve aynası” olarak nitelendirdi.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 7

GÖZLER YEŞİL PASAPORT TALEBİNDE
Profesyonel turist rehberlerinin beklentisi, meslekte 15-20 yılını tamamlayanların yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi. Şimdilik bir meslek örgütü temsilcisinin talebi niteliğindeki önerinin karşılık bulup bulmayacağı merak konusu.

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Bir meslek grubundan daha yeşil pasaport talebi - Resim: 8
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