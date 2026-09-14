Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (14 Eylül 2026)

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Meteoroloji tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu salı günü için herhangi bir yağış uyarısı yapılmadı. İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu bir havada olacak. İzmir ise, az bulutlu ve güneşli bir hava hakimiyetini koruyor. Sıcaklıklar, İstanbul'da 23-26°C, Ankara'da 25-27°C, İzmir'de ise 31°C civarında olacak.