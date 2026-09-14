Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece arasında düşerken, başta Karadeniz bölgesi olmak üzere birçok ilde yerel kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (14 Eylül 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Eylül Salı günü için hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji’nin açıkladığı verilerde gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği iller belli olurken, uzmanlar, fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.Kaynak: Haber Merkezi
METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI
Hava sıcaklıklarındaki sert düşüşle beraber, özellikle Batı Karadeniz kıyılarında yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yurttaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Kuvvetli yağış ve fırtınanın en yoğun hissedileceği iller:
Zonguldak
Bartın
Düzce
Öte yandan Batı Karadeniz genelinde rüzgarın batılı yönlerden saatte 40 ila 60 km hıza ulaşarak kuvvetli eseceği belirtildi.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN DİĞER BÖLGELER
Kuvvetli alarm verilen bölgelerin yanında, gün içinde yerel sağanak geçişlerinin etkili olacağı diğer kesimler şu şekilde,
Orta ve Doğu Karadeniz: Bölgenin kıyı şeridi ile birlikte Amasya çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.
İç Anadolu: Çankırı çevreleri ile birlikte Niğde ve Kayseri'nin doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz'in İç Kesimleri: Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanaklar etkisini gösterecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
Meteoroloji tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu salı günü için herhangi bir yağış uyarısı yapılmadı. İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu bir havada olacak. İzmir ise, az bulutlu ve güneşli bir hava hakimiyetini koruyor. Sıcaklıklar, İstanbul'da 23-26°C, Ankara'da 25-27°C, İzmir'de ise 31°C civarında olacak.
Güneydoğu Anadolu genelinde ise az bulutlu ve açık hava dalgasıyla yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek.