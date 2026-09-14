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Gazeteci Levent Gültekin YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmaması halinde muhalefetin adayının YENİ Parti lideri Özgür Özel olabileceğini ifade etti.



"Mansur Yavaş çekilirse siyasetten geriye sadece Özgür Özel mi kalacak?" sorusuna "Evet. Başka yok" yanıtını veren Gültekin şunları söyledi:

"Özel olacak o zaman yüzde 100 mü? Yani eğer Mansur Bey 'Bugün siyaseti bırakıyorum' derse Özgür Özel yüzde 100 aday olacak. Biz anlayacağız ki Devlet Bey'in yıllar önce, daha hiç Özgür Özel kendini CHP genel başkanlığına ilan etmeden ki 'Bakarsınız belki de Özgür Özel CHP'nin genel başkanı olur' dediğinde, hatırlıyorsun o cümlesini, biz anlayacağız ki bu sistem abi tıkır tıkır çalışıyor."

''ÇOK SERT BİR İDDİADA BULUNACAĞIM...''

"Özgür Özel'i de kahraman yaptılar genel başkanlıktan döverek, tokatlayarak, şunu yaparak, bunu yaparak. Öbürlerinin de önünü kestiler, adaylığa gönderdiler" diyen Gültekin, "Ha burada çok sert bir iddiada bulunacağım. Özgür Özel aday olursa, onu soracaktım. Öncekine yüzde 100 dediniz. Buna yüzde kaç verirdiniz? Söyleyeyim. Özgür Özel aday olursa kazanmak üzere aday olmayacak demektir. Kaybetmek üzere aday olacaktır. Kazanabilir mi, kazanmaz mı demiyorum ha. Kazanmaz demiyorum" yorumunda bulundu.



"KILIÇDAROĞLU NASIL KABUL ETTİYSE ÖZEL DE... "

Levent Gültekin, yayında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki Muharrem İnce kaybetmek üzere aday olduysa 2018'de, kaybettirilmek üzere... Sadece tek başına kendi değil, kendi fikri de öyleydi. Nasıl olsa kaybedeceğim diye. Ama bütün CHP televizyonlardan arkasından kumpaslarla kayıp...

Özgür Özel de aday olursa kaybettirilmek üzere, kaybetmek üzere aday olacak.

Çünkü muhtemelen Özgür Bey'i, Devlet Bey sayesinde baş elde hareket ettirecekler seçim sürecinde.

İşte hani ne diyorlar? Kemal Bey bilerek seccadeye bastı gibi. Özgür Özel'e de benzeri işleri yaptıracaklar. Bu kadar adım adım, o kadar eminim.

Çünkü yani iş Özgür Bey'e doğru itelendiğine göre gözümüzün önünde bize yeni bir kurgu, siyaset kurgusunu izletiyorlar hep beraber."

Gültekin ayrıca, "Özel de bunu kabul edecek o zaman. Yani Kılıçdaroğlu nasıl kabul ettiyse Özgür Özel de öyle kabul edecek. Tabii, hiçbir farkı yok. Aynen kabul edecek. Özgür Bey gaz verecek: 'Kazanıyoruz. Ben kazanıyorum. Geliyoruz. Rahat olun. İşte halkımız beni istiyor. Çünkü sonuçta %20, 30 de 40'...'' ifadelerini kullandı.