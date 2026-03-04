Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Mart” sürecini anlatan bir video serisi başlattı. İlk bölümde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı.

Özgür Özel, İmamoğlu ile tanışıklıklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığını anlattı.

O dönem grup başkan vekili olduğunu belirten Özel, Zeytinburnu’nda düzenlenen bir ilçe programında İmamoğlu’nun çalışmalarından etkilendiğini söyledi.

'İBB ADAYLIĞINI İLK VELİ AĞBABA DİLE GETİRDİ'

Özel, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı fikrini ilk kez Veli Ağbaba’nın gündeme getirdiğini ifade etti.

Veli Ağbaba

Ağbaba’nın, Beylikdüzü’nde yürütülen çalışmaları “profesyonel ve kapsamlı” olarak nitelendirdiğini aktaran Özel, bu değerlendirmelerin ardından İmamoğlu’nun İstanbul için güçlü bir aday olabileceği görüşünün ortaya çıktığını söyledi.

DOSTLARI SÜRECİ ANLATACAK

İmamoğlu, dostları, yol arkadaşları ve ailesinin yaşanan süreci kamuoyuna aktaracağını belirtti.

Paylaşımında, “Yol arkadaşlarım, dostlarım, ailem 19 Mart darbesini ve bugüne kadar yaşananları anlatıyor. İlk bölümde Genel Başkanımız Özgür Özel var. İlk günden itibaren çok önemli bir mücadelenin öncüsü oldu. Kardeşlik hukukumuzu her fırsatta dile getirdi. Bu mücadelenin sonu aydınlık” ifadelerine yer verdi.