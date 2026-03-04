ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 5 gündür devam ediyor. ABD ve İsrail, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlere saldırı düzenlerken İran ise bölgedeki ABD üslerini ve İsrail kentlerini füzeler ile vuruyor.

Savaşın beşinci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI AÇIKLADI: ABD VE İSRAİL HEDEFLERİNE FÜZE SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail hedeflerine yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada hedeflere çok sayıda füze atıldığının altı çizildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NI GEÇMEYE ÇALIŞAN 10 TANKER VURULDU

Savaş sonrası kapatılan Hürmüz Boğazı’ndaki son durumla ilgili Devrim Muhafızları’ndan açıklama geldi. Açıklamada Devrim Muhafızları “Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında” derken boğazı geçmeye çalışan 10 tankerin vurulduğu kaydedildi.

TAHRAN’IN DOĞUSUNDA ŞİDDETLİ PATLAMA

İran'ın Tasnim haber ajansı, Tahran'ın doğusunda yeni ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Gelen haberlere göre İsrail, bölgede yeni bir saldırı başlattı.

HAMANEY’İN CENAZE TÖRENİNİN AYRINTILARI AÇIKLANDI

ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin ayrıntıları açıklandı. Tahran yönetiminden gelen açıklamaya göre, yerel saatle bu gece İmam Khomeini Mosalla'da halka açık tören düzenlenecek. Devlet medyası, anma törenlerinin üç gün boyunca devam edeceğini ve yas tutanların saygılarını sunmalarına olanak tanıyacağını bildirdi.

