İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

Duruşma pazartesi günü başlıyor. Mahkeme; 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Bakırköy Başsavcılığı, Silivri Cezaevi, Silivri Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere hazırladı.

3 AVUKAT SINIRI

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Silivri Cezaevi yerleşkesindeki 1 nolu büyük duruşma salonunda görülecek, duruşmaya 20 ulusal, 5 uluslararası basın mensubu alınacak. Salona alınmayan basın mensuplarının ayrı odalarda duruşmayı ekranlardan takip edebileceğini ifade eden mahkeme, sanıklara 3 avukat sınırı getirdi.

Duruşma salonuna fiziki imkanlar dahilinde öncelikle her sanığın birinci derece bir yakını ve diğer izleyiciler olacak şekilde salona alınabilecek.