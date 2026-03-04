Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yeni yapılan düzenleme ile 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe geldi.

Yeni tarifeye göre taksiye binmenin başlangıç maliyeti olan açılış ücreti 65 TL olarak açıklanırken, kısa mesafeli yolculuklar için uygulanan indi-bindi ücreti 200 TL’ye geldi.

Kilometre ve zaman bazlı ücretlerde de belirgin zamlar gerçekleştirildi. Güncel fiyata göre detaylar şu şekilde;

Kilometre başına ücret: 40 TL

Her 100 metre için birim mesafe ücreti: 4 TL

Saatlik bekleme ücreti: 420 TL

Birim zaman ücreti (1 dakika): 7 TL

1 Mart 2026 tarihinden itibaren güncellenen taksi fiyatları ise şu şekilde fiyatlandı:

Açılış ücret: 65 TL

İndi- Bindi: 200 TL

Kilometre Başı: 40 TL

Saatlik Ücret: 420 TL