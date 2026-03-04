Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yeni yapılan düzenleme ile 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe geldi.
Yeni tarifeye göre taksiye binmenin başlangıç maliyeti olan açılış ücreti 65 TL olarak açıklanırken, kısa mesafeli yolculuklar için uygulanan indi-bindi ücreti 200 TL’ye geldi.
Kilometre ve zaman bazlı ücretlerde de belirgin zamlar gerçekleştirildi. Güncel fiyata göre detaylar şu şekilde;
Kilometre başına ücret: 40 TL
Her 100 metre için birim mesafe ücreti: 4 TL
Saatlik bekleme ücreti: 420 TL
Birim zaman ücreti (1 dakika): 7 TL
