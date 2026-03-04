Diyarbakır merkezli 14 ilde ‘araç muayene randevusu’ adı altında sahte internet sitesi kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik gerçekleştirilen ‘Son İstasyon’ operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti sunan firmayı taklit ederek oluşturdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, kurdukları sahte siteler ve sabit telefon hatları üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu bildirildi.

İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana’nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul, 3 otomobil ve banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

