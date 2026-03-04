Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi’yle ilgili transfer haberleri sürüyor.
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, transfer söylentilerinin odağında kalmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimle henüz uzatma imzalamayan yıldız için en son River Plate iddiası ortaya atıldı. Icardi’nin menajeri Elio Pino, bu haber üzerine hızla açıklama yaptı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son olarak Arjantin ekibi River Plate’nin adı geçti.
ICARDI MENAJERİNDEN RIVER PLATE İDDİASINA NET YALAN
ESPN’de yer alan habere göre River Plate, Mauro Icardi’yi transfer listesine aldı.
İddianın yayılmasının hemen ardından golcünün menajeri Elio Pino’dan yalanlama geldi.
TyC Sports’a konuşan Pino, “Bu konuda bana herhangi bir telefon gelmedi” dedi.
ICARDI’NİN 2025-2026 SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkttı.
Icardi, 1674 dakika sahada kaldı.
15 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
