04 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı

İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, transfer söylentilerinin odağında kalmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimle henüz uzatma imzalamayan yıldız için en son River Plate iddiası ortaya atıldı. Icardi’nin menajeri Elio Pino, bu haber üzerine hızla açıklama yaptı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 1

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi’yle ilgili transfer haberleri sürüyor.

1 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 2

Son olarak Arjantin ekibi River Plate’nin adı geçti.

2 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 3

ICARDI MENAJERİNDEN RIVER PLATE İDDİASINA NET YALAN
ESPN’de yer alan habere göre River Plate, Mauro Icardi’yi transfer listesine aldı.

3 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 4

İddianın yayılmasının hemen ardından golcünün menajeri Elio Pino’dan yalanlama geldi.

4 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 5

TyC Sports’a konuşan Pino, “Bu konuda bana herhangi bir telefon gelmedi” dedi.

5 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 6

ICARDI’NİN 2025-2026 SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkttı.

6 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 7

Icardi, 1674 dakika sahada kaldı.

7 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 8

15 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

8 9
İcardi, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri iddiaları açıkladı - Resim: 9
9 9
Kaynak: Diğer
