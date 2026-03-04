Sri Lanka açıklarında İran donanmasına ait IRIS Dena adlı fırkateynin battığı bildirildi. Gelen bilgilere göre, gemiye "denizaltı saldırısı" gerçekleştirildi. En az 101 kişiye ulaşılamadığı, 78 kişinin ise yaralandığı aktarılıyor.

ACİL DURUM ÇAĞRISI GELDİ

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

32 KİŞİ KURTARILDI

AFP'nin aktardığına göre ise yetkililer, şu ana kadar 32 kişinin kurtarıldığını, geri kalan personele ilişkin ise net bilgi bulunmadığını belirtti. Ajansa konuşan bir yetkili, arama faaliyetlerinin devam ettiğini ancak sağ kalanlara ulaşma ihtimalinin giderek azaldığını söyledi.