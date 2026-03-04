Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye tebrik ziyaretleri sürüyor. Çiftçi'nin bugünkü ziyaretçisi koltuğunun eski sahibi Süleyman Soylu oldu.

Çiftçi Soylu'yu bakanlığın önünde karşılarken, Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey’i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam; ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah’ın yardımıdır. Allah hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

MAKAM ODASINDA SOYLU DÖNEMİNE DÖNÜLMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve gelir gelmez makam odasında yaptığı düzenleme dikkat çekmişti. Makam odasında Ali Yerlikaya döneminde kullanılan bej koltuklar kaldırılmış ve Süleyman Soylu dönemine ait kahverengi koltuklar yeniden yerleştirilmişti. Soylu ile Yerlikaya arasındaki çekişme nedeniyle makam odasındaki bu değişiklik dikkat çekmiş ve "Yerlikaya gitti Soylu'nun koltuğu geri döndü" şeklinde yorumlara neden olmuştu.