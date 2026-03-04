Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı

MLS Araştırma’nın 26 ilde yaptığı son seçim anketi siyaset gündeminie bomba gibi düştü. Ankete göre sadece üç parti seçim barajını aşarken, bir parti sınırda kaldı. İktidar ortağı MHP dışarıda kaldı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 1

MLS Araştırma Danışmanlık tarafından 26 ilde 2 bin 140 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

1 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 2

Vatandaşlara “Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Anket sonuçlara göre iki büyük parti arasındaki fark azaldı.

2 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 3

Ankete göre CHP aldığı yüzde 32 oy oranıyla birinci parti konumunda. AKP’nin oy oranı yüzde 30.

3 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 4

Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de seçim barajını aşabilen parti sayısının sınırlı olması oldu.

4 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 5

Sonuçlara göre AKP, CHP ve DEM Parti dışında hiçbir seçim parti barajını aşamıyor.

5 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 6

DEM Parti’nin oy oranı yüzde 7 ile seçim barajı sınırında ölçüldü.

6 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 7

MHP BARAJIN ALTINDA KALDI

Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de iktidar ortağı MHP’nin barajın altında kalması oldu. Ankete göre MHP’nin oy oranı yüzde 6,5 olarak ölçüldü.

7 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 8

Bir önceki genel seçimde yüzde 9’un üzerinde oy alan İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 5,7 olduğu görüldü.

8 9
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı - Resim: 9

Ankete göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

- BBP: yüzde 4,2

- Zafer Partisi: yüzde 3,9

- Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,5

- Saadet Partisi: yüzde 2,5

- Anahtar Parti: yüzde 2,2

- TİP: yüzde 1,3

- Diğer: yüzde 2,2

9 9
