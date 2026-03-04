MLS Araştırma Danışmanlık tarafından 26 ilde 2 bin 140 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Son anket MLS'den: Barajı geçen parti sayısı 3... MHP dışarıda kaldı
MLS Araştırma’nın 26 ilde yaptığı son seçim anketi siyaset gündeminie bomba gibi düştü. Ankete göre sadece üç parti seçim barajını aşarken, bir parti sınırda kaldı. İktidar ortağı MHP dışarıda kaldı.Dilek Taşdemir
Vatandaşlara “Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Anket sonuçlara göre iki büyük parti arasındaki fark azaldı.
Ankete göre CHP aldığı yüzde 32 oy oranıyla birinci parti konumunda. AKP’nin oy oranı yüzde 30.
Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de seçim barajını aşabilen parti sayısının sınırlı olması oldu.
Sonuçlara göre AKP, CHP ve DEM Parti dışında hiçbir seçim parti barajını aşamıyor.
DEM Parti’nin oy oranı yüzde 7 ile seçim barajı sınırında ölçüldü.
MHP BARAJIN ALTINDA KALDI
Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de iktidar ortağı MHP’nin barajın altında kalması oldu. Ankete göre MHP’nin oy oranı yüzde 6,5 olarak ölçüldü.
Bir önceki genel seçimde yüzde 9’un üzerinde oy alan İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 5,7 olduğu görüldü.
Ankete göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle:
- BBP: yüzde 4,2
- Zafer Partisi: yüzde 3,9
- Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,5
- Saadet Partisi: yüzde 2,5
- Anahtar Parti: yüzde 2,2
- TİP: yüzde 1,3
- Diğer: yüzde 2,2