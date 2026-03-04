İslam Memiş ‘sürpriz’ diyerek yıl sonu için rakam verdi: Kimse bunu beklemiyordu

BİST 100 endeksinde 12 bin 900 – 13 bin 700 puan aralığında geniş bir bantta dalgalanma bekleyen Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kritik seviyeyi işaret etti. Memiş, “Kısa vadede 13 bin puan altı sarkmalar toplama fırsatı olarak görülmeli” dedi.