Küresel piyasalar, İsrail ile İran arasındaki savaş geriliminin yarattığı yüksek volatilite ile sarsılıyor. Yatırımcıların "panik alım-satımı" yapmaması gerektiğini vurgulayan piyasa uzmanı İslam Memiş, Hürriyet'teki köşe yazısında kısa ve orta vadeli projeksiyonlarını paylaştı.
İslam Memiş ‘sürpriz’ diyerek yıl sonu için rakam verdi: Kimse bunu beklemiyordu
Ünlü ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak, uzun vade için Borsa'da yıl sonu 20 bin puan seviyesinin 'sürpriz olmayacak' diyerek belirtti.Derleyen: Süleyman Çay
Memiş’e göre bu hafta yaşananlar bir trend kırılımı değil, tamamen "panik fiyatlaması."
BİST 100 endeksinde 12 bin 900 – 13 bin 700 puan aralığında geniş bir bantta dalgalanma bekleyen Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kritik seviyeyi işaret etti. Memiş, “Kısa vadede 13 bin puan altı sarkmalar toplama fırsatı olarak görülmeli” dedi.
Memiş, ‘sürpriz olmayacak’ diyerek Borsa’da yıl sonu için rakam verdi. Memiş, “Endeksin yıl sonuna kadar 16 bin puanın üzerini görmesi bekleniyor. Bölgesel risklerin azalması durumunda ise 20.000 puan seviyesi sürpriz olmayacak” dedi.
Savaş etkisiyle ons altın fiyatlarında sert hareketler beklenirken, Memiş nakit ihtiyacı olmayanlara "bekle" tavsiyesinde bulundu.
Kısa vadede 5 bin 250 – 5 bin 400 dolar aralığı takip edileceğini söyleyen Memiş, orta vade hedefini ise “Savaş olmasaydı bile yılın ilk yarısı için hedefin 6.000 dolar olduğunu hatırlattı. Bu yükseliş beklentisinin korunduğunu belirtti.
Gümüşte altında olduğu kadar iyimser olmayan Memiş, petrol tarafındaki risklere karşı da uyardı. Ons gümüşte 98 - 109 dolar aralığında güçlü dirençler olduğunu belirten Memiş, "100 doların üzeri, kısa vadeli yatırımcılar için bir çıkış fırsatıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Brent petrolde 78 doların aşılması durumunda 82 dolar direncinin masada olduğunu söyleyen analist, sürecin sertleşmesi durumunda 90, 100 ve hatta 115 dolar seviyelerinin test edilebileceği konusunda uyardı.