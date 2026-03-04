Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Akaryakıta tarihi zam geliyor; Böylesi görülmedi: Altının tahtına oturacak

Akaryakıta tarihi zam geliyor; Böylesi görülmedi: Altının tahtına oturacak

ABD-İran savaşı pompayı vurdu. Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına dev zam gelecek.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçişe kapamasının ardından yükselişe geçen brent petrol 83,7 dolara kadar çıkmıştı. Şu saatlerde bret petrol fiyatı 82,50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petroldaki artış, akaryakıt fiyatlarında rekor zamma sebep oldu

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre akaryakıta 12 liranın üzerinde bir zam bekleniyor.

Perşembe gününden geçerli olmak üzere Motorine beklenen zam 12 lira 70 kuruş iken, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Otogaz için zam tarihi Cuma günü... Sektör kaynaklarına göre cuma günü Otogaza 65 kuruşluk zam gelecek.

Zamların pompaya yansıyıp yansımayacağı şuan belli değil. İran krizinin ekonomik boyutlarını minimalize etmeye çalışan iktidar, geçtiğimiz akşam benzine gelmesi beklenen zamları pompaya yansıtmamıştı.

Beklenen zamların pompaya yansıması halinde akaryakıt fiyatlarına dev zam gelecek

Kaynak: Haber Merkezi
