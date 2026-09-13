Altın piyasasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde negatif seyir devam etti.
Küresel şirketlerin altın senaryoları masada: Kritik hafta geldi
Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in gelecek haftaki faiz kararına odaklanmasıyla haftayı düşüşle tamamladı. Ons altın yüzde 1,7 gerileyerek 4.354,90 dolara inerken analistler, 4.300 dolar seviyesinin korunmasını yakından izliyor.Utku Beycan
Spot altının ons fiyatı hafta boyunca yüzde 1,7 değer kaybederek 4.354,90 dolara geriledi.
Bazı analistler, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin yeni bir destek noktası haline geldiğini ve bu seviyenin korunmasının faiz artışı beklentilerinin piyasa üzerindeki etkisinin azaldığına işaret edebileceğini belirtiyor.
Fed’in gelecek haftaki faiz kararına ilişkin beklentilerde, ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de etkili oldu.
Verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon son 12 ayda yüzde 2,4 arttı.
Tüketici fiyatlarındaki artış hızında belirgin bir yükseliş görülmezken, enflasyon Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
Manşet enflasyon ise son 12 aylık dönemde yüzde 3,4 yükseldi ve temmuz ayına kıyasla değişmedi.
Northlight Asset Management Baş Yatırım Sorumlusu Chris Zaccarelli, Fed’in gelecek hafta faiz artırmasının kesin olmadığını ancak faizleri sabit tutma kararının gerekçelendirilmesinin zor göründüğünü söyledi.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, gelecek hafta faiz artırımı yapılması ihtimalini yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlıyor.
Analistlere göre Fed’in karşı karşıya olduğu temel sorun yalnızca enflasyonla sınırlı değil. ABD’nin artan kamu borcunun tahvil piyasasındaki etkileri de yakından takip ediliyor.
ABD tahvil getirileri son üç yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken yüzde 5 seviyesine yaklaşıyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın perşembe günü 5 milyar doların üzerinde uzun vadeli tahvil alımı gerçekleştirmesine karşın getiriler yüksek seviyelerini korudu.
Morton Wealth Üst Yöneticisi Jeff Sarti, mevcut koşulların Fed’in faizleri agresif biçimde artırmasını zorlaştırdığını belirtti.
Sarti, mali görünüm nedeniyle faiz artırımı konusunda merkez bankasının hareket alanının sınırlı olduğunu ve tahvil piyasasının da bu duruma işaret ettiğini ifade etti.
Zaye Capital Markets Baş Yatırım Sorumlusu Naeem Aslam ise Fed’in güvenilirliğinin sorgulanmaya başladığı bir ortamda altının güçlü desteğini koruduğunu söyledi.
Aslam, Fed’in faiz artırması halinde tahvil getirilerinin yine de beklentileri karşılamayabileceğini, faiz artırmaması durumunda ise merkez bankasının güvenilirliğinin tartışma konusu olabileceğini belirterek yatırımcıların altın pozisyonlarını korumasının önemine dikkat çekti.
TD Securities Emtia Stratejisi Direktörü Ryan McKay, Fed’in çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararı öncesinde altının aşağı yönlü risklerinin arttığını ancak olası düşüşün sınırlı kalabileceğini değerlendirdi.
McKay, güçlü ekonomik veriler ve şahin bir Fed tutumunun kısa vadede satışlara yol açabileceğini, buna karşılık doların zayıflaması, merkez bankalarının altın alımlarının artması ve borsa yatırım fonlarında birikimin yeniden hız kazanmasının uzun vadede altını destekleyebileceğini belirtti.
Sprott Inc. Başkanı Ryan McIntyre da Fed’in gelecek hafta faiz artıracağından emin olmadığını söyledi.
McIntyre, İran’la devam eden savaşın neden olduğu yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek Fed’in faizleri sabit tutabileceğini ifade etti.
McIntyre, faiz artırımı gerçekleşse dahi altın piyasasının bu ihtimale büyük ölçüde hazırlıklı olduğunu kaydetti.
Ons altının 4.400 doların altında bulunması nedeniyle 25 baz puanlık bir faiz artışının önemli ölçüde fiyatlara yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.
McIntyre, Fed’in faiz politikasında yapacağı değişikliğin daha geniş çerçevede sınırlı bir etki yaratacağını, temel sorunun ise artan kamu borcu riskleri olduğunu söyledi.
Gelecek haftanın ekonomi takviminde Fed’in para politikası kararı öne çıkarken, konut piyasasına ilişkin veriler, bölgesel imalat göstergeleri ve perakende satış rakamları da takip edilecek.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.