Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde otluk alanda yakılan ateş, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkarak yangına neden oldu.
Yangın, 2093. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaşın otluk alanda kontrollü şekilde yakmak istediği ateş, rüzgârın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
Alevler, otluk alanın yanı sıra arazide bulunan meyve ve sebze kasalarının bulunduğu bölüme de sıçradı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çok sayıda meyve ve sebze kasası yanarak kullanılamaz hâle geldi.