Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek

IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek

Dijital bankacılık kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK denetimlerini sıkılaştırdı. IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde dekont açıklamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için derledik.

Kaynak: Ekonomi Servisi
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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 1

Bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesi para transferlerini kolaylaştırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetim çemberini daraltıyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 2

IBAN üzerinden gerçekleştirilen transferlerde dekont açıklamalarında yer alan kelimeler veya alanın boş bırakılması, vatandaşlar için ciddi hukuki ve mali riskler doğuruyor.

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Sistem tarafından yapılan denetimlerde, açıklamasına "Kira" yazılan düzenli ödemeler ile ev sahibinin vergi beyannameleri otomatik olarak karşılaştırılıyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 4

Beyan edilmemiş bir gelir tespit edildiğinde mülk sahibine izah daveti gönderiliyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 5

Bunun yanı sıra ticari kazancı gizlemek ya da vergiden kaçınmak amacıyla açıklamaya yazılan "Borç iadesi" veya "Emanet" gibi ifadeler denetimlerden kaçmaya yetmiyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 6

Resmi bir sözleşme veya senetle belgelenmeyen bu tür transferler, doğrudan faturasız satış olarak değerlendirilerek vergi cezasına konu ediliyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 7

AÇIKLAMAYI BOŞ BIRAKALNLAR RİSK ALTINDA

Yargıtay kararlarına göre; açıklaması boş bırakılan veya sadece nokta, rastgele harf içeren transferler hukuken "var olan bir borcun ödenmesi" şeklinde kabul ediliyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 8

Bu durum, borç olarak verilen paranın geri alınamaması halinde hukuki hak iddia etmeyi oldukça zorlaştırıyor.

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Sosyal medya veya butiklerden yapılan alışverişlerde ise dekonta "ürün/hizmet bedeli" yazılmasına rağmen işletme tarafından fatura kesilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.

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İşletmelerin tüketicileri şahsi IBAN kullanımına yönlendirmesi de mevzuata aykırı bulunuyor.

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20 KARAKTER KURALI

Belirli limitlerin üzerindeki para transferlerinde en az 20 karakterlik net açıklama yazılması zorunluluğu aranıyor.

Amacı belirsiz veya kişinin gelir profiliyle uyumsuz olan yüksek tutarlı transferler bankalar tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirilerek hesap blokajıyla sonuçlanabiliyor.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 12

HAK KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına şu uyarılarda bulunuyor:

Transferin niteliğini "Çocuğun eğitim harçlığı", "Borç verme", "Araç satış peşinatı" gibi açık ifadelerle tanımlayın.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 13

Resmi ve ticari ödemelerde dekont açıklamasına mutlaka fatura numarası, sözleşme tarihi veya tapu/ruhsat detaylarını ekleyin.

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IBAN üzerinden para gönderenler yandı: Maliye tek tek inceleyecek - Resim: 14

Hukuki uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlaması için açıklama alanını eksiksiz doldurmayı ihmal etmeyin.

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