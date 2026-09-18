Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (18 Eylül)

Canlı piyasa verilerine göre altın türlerinin gün içerisinde gördüğü en düşük, en yüksek ve anlık satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

GRAM ALTIN

Gün içerisinde en düşük 6.804,00 TL, en yüksek 7.007,02 TL seviyelerini gördü. Anlık olarak alışta 6.745,37 TL, satışta ise 6.821,79 TL seviyesinden (yüzde 0,07 artış) işlem görüyor.