Kapalıçarşı'da altın piyasası 18 Eylül 2026 itibarıyla hareketli bir seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde 7.007 TL seviyelerini test eden gram altın, canlı işlemlerde 6.821 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte çeyrek, yarım, tam ve gremse altında gün içi en düşük ve en yüksek rakamlar...
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (18 Eylül)
Sabah saatlerinde yüzde 1,75'lik yükselişin ardından altın cephesi öğlene doğru hafif kayıp yaşasa da yüzde 0.88'lik artış ile yön değiştirerek gün sonuna geldi. Peki akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar...Hava Demir
Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatları, gün içerisinde geniş bir bant aralığında dalgalanarak yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren yönünü yukarı çeviren piyasada gram altın ve ziynet altını türlerinde gün içi zirve ve dip seviyeleri kaydedildi.
Canlı piyasa verilerine göre altın türlerinin gün içerisinde gördüğü en düşük, en yüksek ve anlık satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
GRAM ALTIN
Gün içerisinde en düşük 6.804,00 TL, en yüksek 7.007,02 TL seviyelerini gördü. Anlık olarak alışta 6.745,37 TL, satışta ise 6.821,79 TL seviyesinden (yüzde 0,07 artış) işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Gün içinde en düşük 11.101,00 TL'ye gerilerken, en yüksek 11.432,00 TL'ye kadar tırmandı.
Canlı piyasada alış fiyatı 11.050,00 TL, satış fiyatı ise 11.130,00 TL seviyesinde yer alıyor.
YARIM ALTIN
Gün içi işlem aralığı en düşük 22.194,00 TL ile en yüksek 22.856,00 TL oldu. Güncel olarak alışta 22.100,00 TL, satışta 22.252,00 TL bandında seyrediyor.
TAM ALTIN
Gün içerisinde en düşük 44.246,00 TL ve en yüksek 45.566,00 TL seviyelerini test etti.
Anlık satış fiyatı 44.362,00 TL, alış fiyatı ise 44.065,00 TL olarak kayıtlara geçti.
GREMSE ALTIN
Gün içi en düşük 110.191,00 TL, en yüksek 113.477,00 TL seviyelerini gördü.
Piyasa fiyatı alışta 109.350,00 TL, satışta ise 110.479,00 TL seviyesinde bulunuyor.
HAS ALTIN
Gün içerisinde en düşük 6.790,42 TL, en yüksek 6.993,03 TL seviyelerine ulaştı. Anlık olarak alışta 6.779,19 TL, satışta ise 6.808,10 TL seviyesinden işlem görüyor.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.