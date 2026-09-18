Atilla Yeşilada YENİÇAĞ’a değerlendirdi: Fonlarda kriz ihtimali bitmedi, asıl sorun kapıda

“Duruma bir de borsa yatırımcısı gözüyle bakalım. Birçok hisse senedi satılacak. Bunların çoğu küçük hisseler; BIST 30 ve BIST 100 endekslerinde yer almıyorlar. Ancak bu yanlış işleri yapan fonlar, bu hisselerden de portföylerine bir miktar almışlar.”