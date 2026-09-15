Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo

Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo

MDRaporlar’ın 11 araştırma şirketinin verilerinden oluşturduğu Ağustos 2026 anket ortalaması, PGM Projeksiyon tarafından milletvekili dağılımına dönüştürüldü. Projeksiyonda AK Parti 274, Yeni Parti 154, DEM Parti 60 milletvekili kazandı.

Utku Beycan Utku Beycan
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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 1

MDRaporlar’ın Ağustos 2026 dönemine ilişkin 11 farklı araştırma şirketinin anket sonuçlarından oluşturduğu ortalama, PGM Projeksiyon üzerinden milletvekili dağılımına dönüştürüldü.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 2

Ortaya çıkan projeksiyonda partilerin tahmini milletvekili sayıları dikkat çekti.

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Ana muhalefete yüzde 22,1 oy oranına sahip Yeni Parti geldi.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 4

Yeni Parti için yapılan projeksiyonda 154 milletvekili öngörüldü.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 5

Anket ortalamasında yüzde 9,1 seviyesinde görülen DEM Parti ise projeksiyonda 60 milletvekili elde etti.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 6

Yüzde 7,8 oy oranına sahip MHP için 38 milletvekili hesaplanırken, yüzde 7,3 oy oranındaki İYİ Parti için 32 milletvekili öngörüldü.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 7

CHP’nin anket ortalaması yüzde 7,7 olarak gösterildi.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 8

PGM Projeksiyon’a göre partinin milletvekili sayısı 31 olarak hesaplandı.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 9

Diğer partilerin milletvekili dağılımındaki karşılıkları ise daha düşük seviyelerde kaldı.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 10

Yüzde 3,2 oy oranına sahip Zafer Partisi için 4 milletvekili öngörüldü.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 11

Projeksiyona göre yüzde 2,6 oy oranındaki Yeniden Refah Partisi de 4 milletvekili çıkardı.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 12

Anket ortalamasında yüzde 2,9 seviyesinde bulunan Anahtar Parti için projeksiyonda 2 milletvekili yer aldı.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 13

Yüzde 1 oy oranındaki TİP için ise 1 milletvekili hesaplandı.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 14

Anket ortalamasında AK Parti yüzde 33,1 ile ilk sırada yer alırken, bu oran PGM Projeksiyon’a göre 274 milletvekilliğine karşılık geldi.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 15

Anket sonuçlarının milletvekili projeksiyonuna dönüştürülmesiyle ortaya çıkan dağılımda 600 milletvekilliğinin tamamı partiler arasında paylaştırıldı.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 16

Projeksiyonun Meclis aritmetiği açısından en önemli sonuçlarından biri, AK Parti ve MHP'nin toplam milletvekili sayısının 312'ye ulaşması.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 17

AK Parti için öngörülen 274 milletvekiline MHP'nin 38 sandalyesi eklendiğinde, Cumhur İttifakı'nın bu iki ana partisinin toplamı 312 milletvekili oluyor.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 18

Projeksiyondaki 600 milletvekilliğinin 312'si AK Parti ve MHP'ye ayrılırken, diğer partilerin toplam sandalye sayısı 288 olarak hesaplanıyor.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 19

Projeksiyonun dikkat çeken bir başka sonucu ise Yeni Parti'nin 154 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi gücü konumuna gelmesi.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 20

AK Parti ile Yeni Parti arasındaki sandalye farkı 120 olarak hesaplanıyor.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 21

Buna karşılık Yeni Parti'nin 154 milletvekili, tek başına Meclis'teki sandalye sayısının dörtte birinden fazlasına denk geliyor.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 22

Öte yandan DEM Parti'nin 60, İYİ Parti'nin 32 ve CHP'nin 31 milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

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Seçim projeksiyonu açıklandı: Meclis'te şaşırtan tablo - Resim: 23

Bu partilerin toplam sandalye sayısı 123 olurken, Yeni Parti'nin 154 sandalyesiyle birlikte toplam 277 milletvekiline ulaşıyor.

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