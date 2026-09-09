Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. FED toplantısı öncesinde geçtiğimiz hafta bir faiz indirimi bir de faiz artırımı mesajların verilmesi piyasada sert oynaklıklara neden oldu.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(9 Eylül 2026)
Kritik FED ve Merkez Bankası faiz kararları öncesinde piyasalarda nefesler tutulurken, altın cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum...Süleyman Çay
Türkiye’de de Merkez Bankası faiz kararını yarın 14.00’da açıklayacak. Altın fiyatları ise faiz kararına odaklanmış durumda.
Altın cephesi faiz kararları öncesinde sert yükselişler yaşandı. Gram altın serbest piyasada günlük yüzde 2’ye yaklaşan yükselişler gözlemlendi. 6 bin 900 TL barajını aşan gram altın yüzde 1,53’lük yükseliş bölgesinde 6 bin 886 TL seviyelerinde seyrediyor.
Ons altın cephesinde de günlük yükselişler dikkat çekti. Yüzde 1,41’lik yükseliş ile ons altın 4 bin 416 dolar bandında kaydediyor.
Altın piyasasındaki pozitif seyir Kapalıçarşı cephesinde de devam ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları ise merak ediliyor.
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum şu şekilde;
Gram Altın: Alış 6796.5800, Satış 6877.9800, Düşük 6772.14, Yüksek 6903.95, Kapanış 6791.04
Çeyrek Altın: Alış 11086.0000, Satış 11221.0000, Düşük 11049.00, Yüksek 11264.00, Kapanış 11079.00
Yarım Altın: Alış 22200.0000, Satış 22436.0000, Düşük 22090.00, Yüksek 22520.00, Kapanış 22152.00
Tam Altın: Alış 44195.0000, Satış 44727.0000, Düşük 44039.00, Yüksek 44896.00, Kapanış 44162.00
Gremse Altın: Alış 109975.0000, Satış 111388.0000, Düşük 109675.0000, Yüksek 111809.0000, Kapanış 109981.0000
Has Altın: Alış 6830.6600, Satış 6864.1800, Düşük 6758.64, Yüksek 6890.07, Kapanış 6777.49
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.