Ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefleri doğrultusunda, milyonlarca memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zamlı maaşlar şekillenmeye başladı.
İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu…
İktidarın OVP planında açıkladığı yıllık enflasyon farkına göre emekli ve memurun yıl sonu enflasyon farkı ortaya çıktı. Maaşlara farkın yansıması ise nasıl olacak? İşte tüm detaylar...Gülsüm Hülya Sundu
Beklentilerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04; memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 oranında zam alacak.
2027-2029 dönemini kapsayan ve 6 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program, yıl sonu maaş artışına ışık tuttu.
Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon hedefini öncekinden 12 puan üzerinden artırarak yüzde 28,4 olarak belirlemişti. Bu şekilde yeni yılda maaşlara yansıyacak oranlar büyük ölçüde netlik kazandı.
OVP'de yer alan enflasyon senaryosunun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni yılda yüzde 9,04 oranında artış yapılması öngörülüyor.
Hükümet tarafından ilave bir seyyanen zam veya refah payı düzenlemesi yapılmadığı takdirde, 2027 yılının ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli maaşı 25 bin 671 TL seviyesine yükselecek.
Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren yüzde 7'lik zam beklentisi, meslek gruplarına göre yeni maaş tablosunu da ortaya çıkardı.
OVP'deki hedeflerin tutması halinde Ocak 2027 itibarıyla bazı meslek gruplarındaki tahmini maaşlar şu şekilde şekillenecek:
Memur (Lise.9/1): 75.140
Memur (Üni.9/1): 78.185
Şube Md. (1/4): 114.608
Öğretmen (Uz.1/4): 98.618
Başkomiser (3/1): 108.329
Polis Memuru (8/1): 99.101
Uzm. Doktor (1/4): 182.681
Hemşire (Üni. 5/1): 90.784
Mühendis (1/4): 116.828
Teknisyen (11/1): 81.188
Profesör (1/4): 163.933
Araştırma Gör. (7/1): 109.974
Vaiz (1/4): 93.072
Avukat (1/4): 109.284