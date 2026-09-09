Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu…

İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu…

İktidarın OVP planında açıkladığı yıllık enflasyon farkına göre emekli ve memurun yıl sonu enflasyon farkı ortaya çıktı. Maaşlara farkın yansıması ise nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 1

Ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefleri doğrultusunda, milyonlarca memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zamlı maaşlar şekillenmeye başladı.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 2

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04; memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 oranında zam alacak.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 3

2027-2029 dönemini kapsayan ve 6 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program, yıl sonu maaş artışına ışık tuttu.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 4

Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon hedefini öncekinden 12 puan üzerinden artırarak yüzde 28,4 olarak belirlemişti. Bu şekilde yeni yılda maaşlara yansıyacak oranlar büyük ölçüde netlik kazandı.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 5

OVP'de yer alan enflasyon senaryosunun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni yılda yüzde 9,04 oranında artış yapılması öngörülüyor.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 6

Hükümet tarafından ilave bir seyyanen zam veya refah payı düzenlemesi yapılmadığı takdirde, 2027 yılının ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli maaşı 25 bin 671 TL seviyesine yükselecek.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 7

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren yüzde 7'lik zam beklentisi, meslek gruplarına göre yeni maaş tablosunu da ortaya çıkardı.

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 8

OVP'deki hedeflerin tutması halinde Ocak 2027 itibarıyla bazı meslek gruplarındaki tahmini maaşlar şu şekilde şekillenecek:

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 9

Memur (Lise.9/1): 75.140
Memur (Üni.9/1): 78.185
Şube Md. (1/4): 114.608

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 10

Öğretmen (Uz.1/4): 98.618
Başkomiser (3/1): 108.329
Polis Memuru (8/1): 99.101

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 11

Uzm. Doktor (1/4): 182.681
Hemşire (Üni. 5/1): 90.784
Mühendis (1/4): 116.828

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 12

Teknisyen (11/1): 81.188
Profesör (1/4): 163.933
Araştırma Gör. (7/1): 109.974

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 13

Vaiz (1/4): 93.072
Avukat (1/4): 109.284

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İktidarın memur ve emekli maaş zammı ortaya çıktı: Yeni maaş tablosu… - Resim: 14
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