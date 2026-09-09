Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk sınavını Sporting CP karşısında veriyor.
Jose Alvalade Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayan karşılaşmada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalıyor.
SPORTING CP-GALATASARAY İLK 11'LER
Sporting CP: Rui Silva, Sergi Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araújo, Gonçalo Inácio, Luis Guilherme, Eduardo Quaresma, Doumbia, Suárez
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper
SPORTING CP 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Espen Eskas'ın ilk düdüğüyle Sporting CP-Galatasaray maçı başladı.
5' Galatasaray maça golle başladı.