Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk sınavını Sporting CP karşısında veriyor.

Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladıSporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladıSpor

Jose Alvalade Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayan karşılaşmada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalıyor.

Sporting CP-Galatasaray (Canlı Anlatım) - Resim : 2

SPORTING CP-GALATASARAY İLK 11'LER

Sporting CP: Rui Silva, Sergi Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araújo, Gonçalo Inácio, Luis Guilherme, Eduardo Quaresma, Doumbia, Suárez

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper

SPORTING CP 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Espen Eskas'ın ilk düdüğüyle Sporting CP-Galatasaray maçı başladı.

5' Galatasaray maça golle başladı.