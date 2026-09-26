Kaynak: ANKA

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ni ziyaret etti.

YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş festivalde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair adaylık sorusuna ise yanıt verdi.

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Sebebi şu: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Televizyonlar polemik konularını daha çok tercih ediyorlar. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak hoşlarına gidiyor. Türkiye'deki geçim sıkıntısı, emeklilerin durumu ki Allah rahmet eylesin bir tanesi intihar etti. Hiç istemeyiz bu şekilde olmasını. Ben şu anda 77 bine yakın emekliye düzenli şekilde destekte bulunuyorum, durumu gördüğüm için. Dezavantajlı gruplardan başlamak üzere kentte yaşayanların mutlu şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi."