Yeniçağ Gazetesi
26 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu

Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu

Haftanın yatırım tablosu belli oldu. Borsa, altın ve avro gerilerken dolar yükseldi. Yatırım fonlarında ise dikkat çeken hareketlilik yaşandı. İşte haftanın kazandıran ve kaybettirenleri...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90, altının gram fiyatı yüzde 1,61 ve avro/TL yüzde 0,18 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.

1 7
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 2

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 12.840,20 puanı, en yüksek ise 13.370,03 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamladı.

2 7
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalarak 6 bin 716 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 lira oldu.

3 7
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 4

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,42 azalarak 11 bin 15 liraya geriledi.

4 7
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 5

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artışla 48,9660 liraya yükselirken, avro yüzde 0,18 düşüşle 55,8560 liraya geriledi.

5 7
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 6

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,36, emeklilik fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

6 7
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu - Resim: 7

Kategorilerine göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro