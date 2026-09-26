Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalarak 6 bin 716 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 lira oldu.