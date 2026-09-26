Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90, altının gram fiyatı yüzde 1,61 ve avro/TL yüzde 0,18 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.
Altın, borsa, dolar: Haftanın yatırım şampiyonları belli oldu
Haftanın yatırım tablosu belli oldu. Borsa, altın ve avro gerilerken dolar yükseldi. Yatırım fonlarında ise dikkat çeken hareketlilik yaşandı. İşte haftanın kazandıran ve kaybettirenleri...Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 12.840,20 puanı, en yüksek ise 13.370,03 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalarak 6 bin 716 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 lira oldu.
Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,42 azalarak 11 bin 15 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artışla 48,9660 liraya yükselirken, avro yüzde 0,18 düşüşle 55,8560 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,36, emeklilik fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti.
Kategorilerine göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.