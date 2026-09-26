Yeniçağ Gazetesi
26 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor

Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor

Geleneksel ürünlere alternatif olması beklenen ve -30 dereceye kadar soğuklara dayanabilen yeni ürün, verimliliğiyle öne çıkıyor. Aronya üretiminin yapıldığı 6 dönümlük alandan 8 tona kadar rekolte elde edilebiliyor. Bir aronya üretim yerinin ekonomik ömrünün 30 yıla kadar ulaşabildiği belirtiliyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 1

Geleneksel ürünlere alternatif olarak gösterilen yeni ürün, eksi 30 dereceye kadar dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 6 dönümlük alanda 8 tona kadar rekolte sağlayan aronya, üretim yerinin 30 yıla kadar kullanılabilmesiyle de dikkat çekiyor.

1 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’de aronya üretimi, geleneksel tarım ürünlerine göre yüksek verim sunması ve birim alandan elde edilen geliriyle öne çıkması sayesinde giderek yaygınlaşıyor.

2 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 3

İçeriğindeki yüksek antioksidan miktarı nedeniyle “süper meyve” olarak nitelendirilen aronya, başta Karadeniz olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde üreticilerin ilgisini çekiyor.

3 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 4

Aronya bahçelerinde dikimden sonraki 2’nci yılda ilk hasat gerçekleştirilmeye başlanıyor. Bitki, 5’inci ve 7’nci yıllar arasında ise tam verim dönemine giriyor.

4 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 5

Uygun bakım koşullarının sağlandığı olgun aronya bahçelerinde, dönüm başına ortalama 1,2 ile 1,5 ton arasında ürün alınabiliyor. Bu verimle 6 dönümlük bir alandan bir sezon içerisinde yaklaşık 8 ton aronya hasat edilebiliyor.

5 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 6

Aronya, ilkbaharda yaşanan geç donlardan etkilenmemesi ve eksi 30 dereceye kadar düşük sıcaklıklara dayanabilmesi sayesinde iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklı bir ürün olarak öne çıkıyor.

6 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 7

Aronya bahçeleri genellikle dekar başına 200 ila 220 fidan dikilerek oluşturuluyor. Meyvelerin istenilen iriliğe ulaşması ve kaliteli rekolte elde edilebilmesi için düzenli damlama sulama sisteminin bulunması gerekiyor.

7 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 8

Aronyada hasat dönemi ağustos sonundan eylül ortasına kadar sürüyor. Meyvelerin aynı zamanda olgunlaşması sayesinde hasat işlemi tek seferde gerçekleştirilebiliyor.

8 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 9

Tadı hafif buruk bir aromaya sahip olan aronya; taze tüketimin yanı sıra kurutulmuş meyve, meyve suyu, reçel ve çay olarak kullanılıyor.

9 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 10

Yüksek katma değerli ürünler arasında gösterilen aronya, gıda takviyelerinin yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörlerinde de hammadde olarak değerlendiriliyor.

10 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 11

Aronya, bilimsel adıyla Aronia, gülgiller familyasına ait, küçük taneli ve koyu renkli bir meyvedir. Özellikle yüksek antioksidan içeriği nedeniyle “süper meyve” olarak anılır.

11 12
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor - Resim: 12

Soğuk iklim koşullarına dayanıklıdır ve yaklaşık -30°C’ye kadar sıcaklıklara tolerans gösterebilir.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro