Geleneksel ürünlere alternatif olarak gösterilen yeni ürün, eksi 30 dereceye kadar dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 6 dönümlük alanda 8 tona kadar rekolte sağlayan aronya, üretim yerinin 30 yıla kadar kullanılabilmesiyle de dikkat çekiyor.
Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor
Geleneksel ürünlere alternatif olması beklenen ve -30 dereceye kadar soğuklara dayanabilen yeni ürün, verimliliğiyle öne çıkıyor. Aronya üretiminin yapıldığı 6 dönümlük alandan 8 tona kadar rekolte elde edilebiliyor. Bir aronya üretim yerinin ekonomik ömrünün 30 yıla kadar ulaşabildiği belirtiliyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’de aronya üretimi, geleneksel tarım ürünlerine göre yüksek verim sunması ve birim alandan elde edilen geliriyle öne çıkması sayesinde giderek yaygınlaşıyor.
İçeriğindeki yüksek antioksidan miktarı nedeniyle “süper meyve” olarak nitelendirilen aronya, başta Karadeniz olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde üreticilerin ilgisini çekiyor.
Aronya bahçelerinde dikimden sonraki 2’nci yılda ilk hasat gerçekleştirilmeye başlanıyor. Bitki, 5’inci ve 7’nci yıllar arasında ise tam verim dönemine giriyor.
Uygun bakım koşullarının sağlandığı olgun aronya bahçelerinde, dönüm başına ortalama 1,2 ile 1,5 ton arasında ürün alınabiliyor. Bu verimle 6 dönümlük bir alandan bir sezon içerisinde yaklaşık 8 ton aronya hasat edilebiliyor.
Aronya, ilkbaharda yaşanan geç donlardan etkilenmemesi ve eksi 30 dereceye kadar düşük sıcaklıklara dayanabilmesi sayesinde iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklı bir ürün olarak öne çıkıyor.
Aronya bahçeleri genellikle dekar başına 200 ila 220 fidan dikilerek oluşturuluyor. Meyvelerin istenilen iriliğe ulaşması ve kaliteli rekolte elde edilebilmesi için düzenli damlama sulama sisteminin bulunması gerekiyor.
Aronyada hasat dönemi ağustos sonundan eylül ortasına kadar sürüyor. Meyvelerin aynı zamanda olgunlaşması sayesinde hasat işlemi tek seferde gerçekleştirilebiliyor.
Tadı hafif buruk bir aromaya sahip olan aronya; taze tüketimin yanı sıra kurutulmuş meyve, meyve suyu, reçel ve çay olarak kullanılıyor.
Yüksek katma değerli ürünler arasında gösterilen aronya, gıda takviyelerinin yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörlerinde de hammadde olarak değerlendiriliyor.
Aronya, bilimsel adıyla Aronia, gülgiller familyasına ait, küçük taneli ve koyu renkli bir meyvedir. Özellikle yüksek antioksidan içeriği nedeniyle “süper meyve” olarak anılır.
Soğuk iklim koşullarına dayanıklıdır ve yaklaşık -30°C’ye kadar sıcaklıklara tolerans gösterebilir.