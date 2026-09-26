Fındığa alternatif oldu: Bir kez dikiliyor, 30 yıla kadar ürün veriyor

Geleneksel ürünlere alternatif olarak gösterilen yeni ürün, eksi 30 dereceye kadar dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 6 dönümlük alanda 8 tona kadar rekolte sağlayan aronya, üretim yerinin 30 yıla kadar kullanılabilmesiyle de dikkat çekiyor.