Kaynak: İHA

Olay, 25 Eylül günü saat 22.10 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Silahlı saldırıda yaralanan Ö.Ş. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 44 yaşındaki kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Ö.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K.'nin izini sürdü.

Şüpheli A.K. (44), Şehit Murat Celep Caddesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, A.K.'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına aldı.

A.K.'nin emniyette verdiği ifadede, eşi ile Ö.Ş. arasında mesajlaşmalar bulunduğunu öğrendiğini ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. A.K. hakkında "kasten yaralama" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.