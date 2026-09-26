Kaynak: AA

1600'lü yıllarda inşa edildiği belirtilen cami, depremlerin ardından kullanılamaz duruma geldi. Yapının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda restorasyon süreci başlatıldı.

Çalışmalarda caminin tarihi ve özgün mimari özelliklerinin korunmasına öncelik verilirken, yapının olası depremlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi de hedeflendi. Bu kapsamda minare, çatı, tonoz ve beden duvarlarında kapsamlı restorasyon ve güçlendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis genelinde tescilli 50 vakıf kültür varlığının bulunduğunu belirtti.

Kentte 6 Şubat depremlerinde 22 vakıf eserinin ağır hasar aldığını aktaran Tunç, söz konusu yapılardan 12'sinin restorasyonunun tamamlandığını ifade etti.

Restorasyonu süren çalışmalar hakkında da bilgi veren Tunç, 3 eserin bu hafta tamamlanarak yeniden ibadete ve hizmete açılacağını söyledi. Tunç, yaklaşık 400 yıllık Akcurun Camisi'ndeki restorasyonun da tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.- Yapıların özgün kimliği korunuyor

Restorasyon çalışmalarında yapıların özgün kimliğinin korunmasına önem verdiklerini dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Eserleri, statik anlamda özgünlüğü korunarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha güvenli aktarmak için gayret sarf ediyoruz. Akcurun Camisi'nde restorasyon çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde 3 camimiz ile bu camimizi de ibadete açacağız."

Camide özellikle minarenin ağır hasar gördüğünü aktaran Tunç, minarenin kenet-zıvana uygulamasıyla yenilendiğini, çatının tamamen elden geçirildiğini ve tonozların güçlendirildiğini belirtti.

Tunç, beden duvarlarına enjeksiyon uygulaması yapıldığını ve duvarların çelik gergilerle güçlendirildiğini, ahşap donatıların tamamlanmasının ardından restorasyonun bitirileceğini ifade etti.

Restorasyonu devam eden diğer eserlerin de gelecek yıl içinde ibadete açılmasının planlandığını aktaran Tunç, tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.