FIFA'nın 3 transfer dönemi boyunca uygulanacak yasağına ilişkin Fenerbahçe'den kamuoyuna açıklama geldi. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın kalıcı olmadığı ve geçici bir yaptırım niteliği taşıdığı belirtildi.
Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı
Fenerbahçe, FIFA tarafından kulübe verilen 3 dönemlik transfer yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Sarı-lacivertli kulüp, FIFA'nın kararının Youssef En Nesyri'nin transferinde ödenmesi gereken bonservis bedeliyle ilgili süreçten kaynaklandığını açıkladı. Fenerbahçe, transfer yasağının bu dosyayla bağlantılı olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir.
Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir.
İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.
Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.
Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.