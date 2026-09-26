Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı

Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı

Fenerbahçe, FIFA tarafından kulübe verilen 3 dönemlik transfer yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 1

FIFA'nın 3 transfer dönemi boyunca uygulanacak yasağına ilişkin Fenerbahçe'den kamuoyuna açıklama geldi. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın kalıcı olmadığı ve geçici bir yaptırım niteliği taşıdığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 2

Sarı-lacivertli kulüp, FIFA'nın kararının Youssef En Nesyri'nin transferinde ödenmesi gereken bonservis bedeliyle ilgili süreçten kaynaklandığını açıkladı. Fenerbahçe, transfer yasağının bu dosyayla bağlantılı olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 3

Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 4

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 5

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 6

İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 7

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 8

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

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Fenerbahçe'den transfer yasağı sonrası ilk açıklama: İşte tek şartı - Resim: 9
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