Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Hakan Fidan New York’ta TDT toplantısına katıldı
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Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarını sürdürdüğü New York’ta Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Fidan’ın New York programında ikili ve çok taraflı temaslar da yer alıyor.
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