Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor

Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması sonrası Yeniden Refah Partili bir vekil AK Parti'ye transfer oluyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 1

Anayasa değişikliği ve erken seçim kararı alınabilmesi için yeter sayı olan 360 milletvekiline ulaşma hedefinde olan AK Parti, milletvekili transferlerine devam ediyor.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 2

326 milletvekili bulunan Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın aday olabilmesi için seçimleri erkene almak veya Anayasa değişikliği yapmak konusunda yeter sayısı bulunmuyor.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 3

Çözüm süreci odaklı DEM Parti'nin desteğini alarak TBMM'den erken seçim kararı alınması değerlendirilirken, Erdoğan kendi kaderini DEM Parti'ye bırakmak istemiyor.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 4

Erdoğan'ın öncelikli hedefi 360 vekile ulaşmak olurken, bu sayıyı transferlerle tamamlamak istiyor.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 5

Fatih Erbakan'ın 2023'te Erdoğan'ı desteklemesinin aksine önümüzdeki seçimlerde adaylığını açıklaması sonrası, Yeniden Refah Partisi'nde bir yaprak dökümü daha yaşanacak.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 6

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in AK Parti'ye transfer olacağını öne sürdü.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 7

Burhan'ın açıklaması şöyle:

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 8

Yeniden Refah Partisi’nde siyasi hareketlilik devam ediyor. Daha önce Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in de partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 9

Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın çalışan Doğan Bekin’in, Yeniden Refah Partisi içerisinde Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıklarının zamanla gerilime dönüştüğü ve bu sürecin istifa kararında etkili olduğu belirtiliyor. Basın toplantısında eski bakan Suat Kılıç’ı da eleştirmesi bekleniyor.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 10

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 63 belediye başkanlığı kazanmıştı. Bu belediye başkanlarından 34’ünün daha sonra AK Parti’ye geçmesi, partideki siyasi hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 11

Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü sürüyor. Gözler şimdi Doğan Bekin’in atacağı adıma çevrildi.

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Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor - Resim: 12

Öte yandan iddiaları sormak için aradığımız İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in telefonlarına ulaşılamıyor!!

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