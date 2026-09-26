Anayasa değişikliği ve erken seçim kararı alınabilmesi için yeter sayı olan 360 milletvekiline ulaşma hedefinde olan AK Parti, milletvekili transferlerine devam ediyor.
Erbakan safını belli etti: Yeniden Refahlı vekil AK Parti'ye geçiyor
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması sonrası Yeniden Refah Partili bir vekil AK Parti'ye transfer oluyor.Aykut Metehan
326 milletvekili bulunan Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın aday olabilmesi için seçimleri erkene almak veya Anayasa değişikliği yapmak konusunda yeter sayısı bulunmuyor.
Çözüm süreci odaklı DEM Parti'nin desteğini alarak TBMM'den erken seçim kararı alınması değerlendirilirken, Erdoğan kendi kaderini DEM Parti'ye bırakmak istemiyor.
Erdoğan'ın öncelikli hedefi 360 vekile ulaşmak olurken, bu sayıyı transferlerle tamamlamak istiyor.
Fatih Erbakan'ın 2023'te Erdoğan'ı desteklemesinin aksine önümüzdeki seçimlerde adaylığını açıklaması sonrası, Yeniden Refah Partisi'nde bir yaprak dökümü daha yaşanacak.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in AK Parti'ye transfer olacağını öne sürdü.
Burhan'ın açıklaması şöyle:
Yeniden Refah Partisi’nde siyasi hareketlilik devam ediyor. Daha önce Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in de partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.
Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın çalışan Doğan Bekin’in, Yeniden Refah Partisi içerisinde Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıklarının zamanla gerilime dönüştüğü ve bu sürecin istifa kararında etkili olduğu belirtiliyor. Basın toplantısında eski bakan Suat Kılıç’ı da eleştirmesi bekleniyor.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 63 belediye başkanlığı kazanmıştı. Bu belediye başkanlarından 34’ünün daha sonra AK Parti’ye geçmesi, partideki siyasi hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.
Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü sürüyor. Gözler şimdi Doğan Bekin’in atacağı adıma çevrildi.
Öte yandan iddiaları sormak için aradığımız İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in telefonlarına ulaşılamıyor!!