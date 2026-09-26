Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Aydın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda il genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi.