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Anasayfa Ekonomi Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı

Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı

Aydın’da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il genelindeki tüm hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı - Resim: 1

Aydın’da hayvan pazarları için kritik bir karara imza atıldı.

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Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı - Resim: 2

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Aydın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda il genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi.

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Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı - Resim: 3

Alınan kararın hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılık sektöründe biyogüvenliğin sağlanması amacıyla uygulandığı kaydedildi.

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Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı - Resim: 4

Öte yandan, kararın yalnızca hayvan pazarlarının kapatılmasını kapsadığı, il içi ve iller arası hayvan hareketlerinin ise serbest olduğu bildirildi.

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Salgın şehrimizi vurdu: Tüm hayvan pazarları kapatıldı - Resim: 5

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilerin ve hayvan sahiplerinin alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

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