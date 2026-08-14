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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LİSANSLI DEPOLARDA ASGARİ KAPASİTE 35 BİN TON

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar için kullanılan lisanslı depo işletmelerinin merkezinde ve şubelerinde bulunan depoların her birinin kapasitesi 35 bin tondan az olmayacak.

İşletmeler için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarları da kapasiteye göre yeniden düzenlendi. Buna göre:

35 bin tona kadar kapasitesi bulunan işletmelerin 20 milyon lira,

35 bin 1 ton ile 70 bin ton arasında kapasitesi bulunan işletmelerin 30 milyon lira,

70 bin 1 ton ile 110 bin ton arasında kapasitesi bulunan işletmelerin 40 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

110 bin tonu aşan her 30 bin ton için ise 5 milyon lira ilave asgari ödenmiş sermaye şartı getirildi.

Asgari sermaye tutarının altında kalan işletmeler, sermayelerini 31 Aralık 2028 tarihine kadar yeni şartlara uygun hale getirecek.

MEVCUT İŞLETMELERE 2028'E KADAR SÜRE

Tebliğden önce Bakanlıktan belirli bir kapasite için kuruluş, şube açılış veya kapasite artış izni alan işletmelere de yeni şartlara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2028'e kadar süre tanınacak.

Düzenlemeden önce Bakanlıktan lisans alarak faaliyet gösteren işletmelerin kapasite artışı talep etmesi halinde ise 11 Mart 2026 tarihli "Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında izin alınacak.

TESİS SAHASINDA EN AZ 10 SİLO BULUNACAK

Bakanlığın "Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işletmelerin kuruluş izni başvurularında ticari ve mali itibar ile güvenilirlik esasları dikkate alınacak. Olumlu değerlendirilmeyen başvurular reddedilecek.

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na işletmeler tarafından yapılan ödemeler, kuruluş izni kapasitesini aşan işletmelerin izin başvurularının ve sıralamasının değerlendirilmesinde öncelik sağlamayacak.

Çeltik hariç hububat ürün grubunda faaliyet gösterecek işletmeler depolarını yatay şekilde inşa edemeyecek. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar için faaliyet gösterecek işletmelerin tesis sahasında 10'dan az silo bulunmayacak.

KAPASİTE ARTIŞI İÇİN ÜÇ AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

İşletmeler, depo kapasitelerini 35 bin tona çıkarmak amacıyla düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

Kapasite artırım izni verilen işletmelerin, bu iznin verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde faaliyet izni alması gerekecek.

Kuruluş izni kapasitesinin üzerinde depo ve tesisi bulunan ve lisans almış işletmelere ise aşılan kapasitenin üzerinde olmamak kaydıyla bir defaya mahsus 10 bin tona kadar kapasite artış izni verilebilecek.