Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kolluk kuvvetleri, Kuriş'i gözaltına almak için öncelikle bilinen ikamet adresine baskın düzenledi ancak şüpheliyi evde bulamadı. Yapılan incelemelerde Kuriş'in cep telefonunu evde bırakıp izini kaybettirmeye çalışarak bir başka adrese geçtiği anlaşıldı.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen bu ikinci adrese yöneldi.

İlk etapta evde kimseye rastlanmasa da, polisler tarafından oldukça detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda, evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme olduğu tespit edildi.

Alihan Kuriş, gizli bölmenin içinde saklanmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Süleymancılar tarikatının lideri Alihan Kuriş ve 48 kişi, "Suç Örgütü Kurmak" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı ve gelirleri aklamak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Örgüte bağlı 33 şirkete kayyum atanmıştı.