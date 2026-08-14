Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor

Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin bugün transfer edeceği milletvekilleri ve belediye başkanlarını açıkladı. Ankara'dan bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 1

AK Parti 25. yıl etkinliğine diğer partilerden yapacağı transferler damga vuracak. Mustafa Gürban, Mustafa Bilici ve Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nun ardından Ankara'da bir belediyenin daha AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün birçok isme rozet takacak.

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 3

Rozet takılacak isimlerin milletvekilleri Mustafa Gürban, Mustafa Bilici ve Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu olduğu öğrenilmişti.

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 4

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara'dan bir belediyenin daha bugün AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 5

Saymaz'ın aktardığına göre Ankara'nın Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da, AK Parti’ye katılıyor.

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 6

İsmail Saymaz, transfer haberini şöyle duyurdu:

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 7

"CHP’nin Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AK Parti’ye katılıyor."

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 8

"Çırpanoğlu ile konuştuk.
Daha iyi hizmet için geçtiğini söylüyor."

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 9

Çırpanoğlunun büyük ninesi Satı Kadın, Cumhuriyet’in ilk kadın milletvekillerinden.

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Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor - Resim: 10

Dedesi Kazan’ın kurucu belediye başkanı.

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