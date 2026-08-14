Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor

AK Parti 25. yıl etkinliğine diğer partilerden yapacağı transferler damga vuracak. Mustafa Gürban, Mustafa Bilici ve Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nun ardından Ankara'da bir belediyenin daha AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.