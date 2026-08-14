AK Parti 25. yıl etkinliğine diğer partilerden yapacağı transferler damga vuracak. Mustafa Gürban, Mustafa Bilici ve Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nun ardından Ankara'da bir belediyenin daha AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.
Ankara'da bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Satı Kadın'ın torunu AK Partili oluyor
Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin bugün transfer edeceği milletvekilleri ve belediye başkanlarını açıkladı. Ankara'dan bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor.Yunus Arıkan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün birçok isme rozet takacak.
Rozet takılacak isimlerin milletvekilleri Mustafa Gürban, Mustafa Bilici ve Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu olduğu öğrenilmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara'dan bir belediyenin daha bugün AK Parti'ye geçeceğini söyledi.
Saymaz'ın aktardığına göre Ankara'nın Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da, AK Parti’ye katılıyor.
İsmail Saymaz, transfer haberini şöyle duyurdu:
"CHP’nin Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AK Parti’ye katılıyor."
"Çırpanoğlu ile konuştuk.
Daha iyi hizmet için geçtiğini söylüyor."
Çırpanoğlunun büyük ninesi Satı Kadın, Cumhuriyet’in ilk kadın milletvekillerinden.
Dedesi Kazan’ın kurucu belediye başkanı.