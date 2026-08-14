Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz kararları ve enflasyonist baskılar altın fiyatlarındaki hareketliliği arttırmaya devam ediyor. Güvenli liman talebinin güçlü kalmasıyla beraber yatırımcıların gözü kulağı yıl sonu gram altın tahminlerine çevrildi.
Gram altın bu seviyelere gelecek: Uzmanlar tarih ve rakam verdi
Piyasa uzmanları, rekor tazeleyen gram altının yıl sonu yol haritasını çizdi. Ons altın ve döviz kurundaki beklentilerle şekillenen tahminler ortaya çıktı. Sizler için uzmanların gram altın için yıl sonu tahminini derledik. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Piyasa uzmanları ve ekonomi analistleri, ons altın ile döviz kurundaki olası gelişmeleri baz alarak sene sonuna ilişkin net rakamlarını ve senaryolarını paylaştı.
TABAN VE TAVAN RAKAMLAR: UZMANLAR NE ÖNGÖRÜYOR?
Piyasayı yakından takip eden uzmanların ve uluslararası finans kuruluşlarının öne çıkardığı temel seviyeler ile senaryolar şu şekilde sıralanıyor:
Piyasa Genel Beklentisi (7.000 TL - 8.000 TL): Birçok ekonomist ve finans analisti, mevcut makroekonomik şartların korunması ve kademeli yükseliş trendinin devamı durumunda sene sonunda gram altının 7.000 TL ile 8.000 TL bandında dengeleneceğini öngörüyor.
İslam Memiş’in Değerlendirmesi (7.500 TL - 8.000 TL): Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kısa vadeli jeopolitik baskılara ve kâr satışlarına rağmen orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Memiş, ons altında beklenen ivmenin gerçekleşmesi durumunda sene sonuna doğru gram altının 7.500 TL ile 8.000 TL aralığına ulaşacağını tahmin ediyor.
Üzeyir Doğan’ın Temkinli Senaryosu (Düzeltme Riski): Ekonomist Üzeyir Doğan ise diğer uzmanlara göre daha temkinli bir duruş sergiliyor. Doğan, küresel faiz politikaları ve ABD'deki gelişmeler sebebiyle ons altında geri çekilmeler yaşanabileceğini, bu durumun gram altında kısa vadede düzeltme baskısı yaratabileceğini vurgulayarak yatırımcıları ani hareketlere karşı uyarıyor.
Tuna Kaya’nın İki Aşamalı Senaryosu (9.000 TL - 15.000 TL): Ekonomist Tuna Kaya, temel senaryoda yıl sonuna kadar gram altının 9.000 TL ila 10.000 TL seviyelerine ulaşmasının olağan olduğunu dile getiriyor. Kaya, küresel ölçekte jeopolitik krizlerin derinleşmesi, stagflasyon riskinin artması ve merkez bankalarının altın alımlarını sertleştirmesi durumunda ise "boğa senaryosu" olarak 13.000 TL ile 15.000 TL bandının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
Küresel Kurumlar ve Analistler (Goldman Sachs & UBS Etkisi): Uluslararası yatırım devlerinin ons altın hedeflerini 4.500–5.400 dolar aralığına revize etmesi, iç piyasadaki yerli uzmanların da gram altın için sene sonu tahmin tavanını yukarı çekmesinde ana faktör olarak öne çıkıyor.
FİYATLARI YUKARI İTEN TEMEL ETKENLER
Uzmanların bu hedefleri açıklamasında etkili olan ana faktörler şöyle özetleniyor:
Küresel Ons Altın Rallisi: Uluslararası dev bankaların ons altında rekor tazeleme beklentisi, iç piyasada gram altını doğrudan destekliyor. Döviz Kuru ve Enflasyon Etkisi: İç piyasada enflasyonist süreç ve döviz kurundaki eğilim, gram altın fiyatının çift taraflı beslenmesine yol açıyor.
Merkez Bankası Alımları: Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülke merkez bankalarının rezervlerinde altına ağırlık vermeyi sürdürmesi talep tarafını canlı tutuyor. Yatırım uzmanları, kısa vadeli kâr satışları ve dalgalanmalara karşı yatırımcıların panik işlemlerden kaçınması gerektiği, orta ve uzun vadede altının koruyucu ve güçlü getiri potansiyelini koruduğu konusunda birleşiyor.