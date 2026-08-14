Gram altın bu seviyelere gelecek: Uzmanlar tarih ve rakam verdi

TABAN VE TAVAN RAKAMLAR: UZMANLAR NE ÖNGÖRÜYOR?

Piyasayı yakından takip eden uzmanların ve uluslararası finans kuruluşlarının öne çıkardığı temel seviyeler ile senaryolar şu şekilde sıralanıyor:

Piyasa Genel Beklentisi (7.000 TL - 8.000 TL): Birçok ekonomist ve finans analisti, mevcut makroekonomik şartların korunması ve kademeli yükseliş trendinin devamı durumunda sene sonunda gram altının 7.000 TL ile 8.000 TL bandında dengeleneceğini öngörüyor.